Суд распорядился имуществом на полмиллиарда рублей экс-главы подмосковной таможни

В Москве суд обратил в доход России имущество экс-главы подмосковной таможни

Зеленоградский суд Москвы обратил в доход страны имущество бывшего начальника Московской областной таможни Федеральной таможенной службы (ФТС) России Вячеслава Романовского и членов его семьи. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным источника, антикоррупционный иск Генпрокуратуры РФ на сумму более 500 миллионов рублей удовлетворили. В доход государства отошли 56 объектов движимого и недвижимого имущества, в том числе жилые и нежилые помещения, земельные участки, автомобили премиум-класса.

Также на ответчиков наложили взыскание 60 миллионов рублей.

Сообщалось, что Романовский, занимая должности в ФТС, которые запрещают предпринимательскую деятельность, приобрел коммерческие помещения в Ставрополе, организовал на их базе сеть фитнес-центров и через родственников и подставных лиц участвовал в управлении бизнесом.

