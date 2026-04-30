В Дагестане дали пояснение о работе главы региона после информации об увольнении Путиным

Сергей Меликов продолжит исполнять обязанности главы Дагестана до соответствующего решения президента России Владимира Путина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации главы республики.
Какие-либо другие подробности о работе Меликова в администрации не привели.
Материалы по теме:
30 апреля Путин сообщил об уходе Сергея Меликова с поста главы региона. Политик возглавлял республику с 2021 года. За это время в регионе происходили различные резонансные события. В частности, в апреле 2026 года в Дагестане произошло крупнейшее почти за сто лет наводнение, из-за которого пострадали более 15,5 тысячи человек.
Помимо этого, Владимир Путин поддержал кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина на пост главы российского региона.