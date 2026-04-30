В Госдуме словами «здравый смысл победил» прокомментировали отмену досмотра перед ЕГЭ

Депутат Останина: Отмена досмотра перед ЕГЭ стала победой здравого смысла

Никакая безопасность не может оправдывать унижение человеческого достоинства, считает председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Так парламентарий прокомментировала отмену досмотра школьников перед Единым государственным экзаменом (ЕГЭ) в Telegram-канале.

«Я рассматриваю этот запрет как небольшую, но важную победу в защиту детей и родителей. И это не чья-то добрая воля. Это результат давления родительского, педагогического и депутатского сообщества, которое заставило чиновников исправлять собственные ошибки», — отметила Останина, добавив, что здравый смысл победил.

По ее словам, школьники во многих регионах России испытывали огромный стресс, когда их обыскивали и заставляли снимать белье. Останина выразила надежду, что в этом году экзамены пройдут без унижений под видом мер безопасности, подчеркнув, что школа — это не режимный объект, а дети — не преступники.

30 апреля стало известно, что Рособрнадзор запретил досматривать учеников перед ЕГЭ. Согласно новым правилам, организаторы не должны прикасаться к школьникам или их вещам — им разрешено попросить добровольно сдать запрещенные предметы в отдельном помещении.

Досмотр школьников на ЕГЭ долго оставался острой проблемой. Так, в Перми одиннадцатиклассница пожаловалась, что перед экзаменом ей при всех заглянули под юбку. До этого в Свердловской области старшеклассница заявила, что ее заставили снять белье из-за датчика, который среагировал на бюстгальтер.