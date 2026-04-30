В Кремле назвали инструмент влияния на Зеленского

Россия может повлиять на украинского лидера Владимира Зеленского, добившись целей специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«На Зеленского можем повлиять мы, добившись своих целей в специальной военной операции», — сообщил журналистам официальный представитель Кремля.

Песков вместе с тем отметил, что реакция Киева для перемирия ко Дню Победы не нужна. Он подчеркнул, что это будет решением Владимира Путина.

Пресс-секретарь российского лидера также прокомментировал возможность проведения переговоров по Украине в Азербайджане. По его словам, такое обсуждение пока не ведется.