Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:42, 30 апреля 2026

В Кремле назвали инструмент влияния на Зеленского

Песков: Россия может повлиять на Зеленского, добившись целей СВО
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Россия может повлиять на украинского лидера Владимира Зеленского, добившись целей специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«На Зеленского можем повлиять мы, добившись своих целей в специальной военной операции», — сообщил журналистам официальный представитель Кремля.

Песков вместе с тем отметил, что реакция Киева для перемирия ко Дню Победы не нужна. Он подчеркнул, что это будет решением Владимира Путина.

Пресс-секретарь российского лидера также прокомментировал возможность проведения переговоров по Украине в Азербайджане. По его словам, такое обсуждение пока не ведется.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok