В России заявили о кратном росте спроса на защиту от БПЛА

«Ростех»: Спрос на системы защиты от БПЛА вырос в сотни раз

Спрос на средства защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) кратно вырос с начала специальной военной операции (СВО). Об этом заявила заместитель директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» (входит в «Росэл» госкорпорации «Ростех») Наталия Котляр в интервью газете «Красная звезда».

«Минимум в сотни раз», — сказала она, отвечая на вопрос об увеличении спроса на антидроновую защиту с 2022 года.

Замдиректора подчеркнула, что НИИ накопил большой опыт в области производства систем обнаружения и противодействия БПЛА. По ее словам, среди них есть уникальные изделия, включая трехкоординатный пассивный когерентный локатор 3D ПКЛ. Это устройство способно обнаруживать малозаметные объекты на малой высоте. Отмечается, что локатор хорошо показывает себя в сложной радиотехнической обстановке.

В июле 2025 года «Ростех» сообщил, что 3D ПКЛ может обнаруживать дроны на оптоволокне, которые не используют радиоканал.