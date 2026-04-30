Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:39, 30 апреля 2026

В России заявили о кратном росте спроса на защиту от БПЛА

«Ростех»: Спрос на системы защиты от БПЛА вырос в сотни раз
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Спрос на средства защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) кратно вырос с начала специальной военной операции (СВО). Об этом заявила заместитель директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» (входит в «Росэл» госкорпорации «Ростех») Наталия Котляр в интервью газете «Красная звезда».

«Минимум в сотни раз», — сказала она, отвечая на вопрос об увеличении спроса на антидроновую защиту с 2022 года.

Замдиректора подчеркнула, что НИИ накопил большой опыт в области производства систем обнаружения и противодействия БПЛА. По ее словам, среди них есть уникальные изделия, включая трехкоординатный пассивный когерентный локатор 3D ПКЛ. Это устройство способно обнаруживать малозаметные объекты на малой высоте. Отмечается, что локатор хорошо показывает себя в сложной радиотехнической обстановке.

В июле 2025 года «Ростех» сообщил, что 3D ПКЛ может обнаруживать дроны на оптоволокне, которые не используют радиоканал.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Обнародована стоимость миллиардного состояния бывшего первого замглавы Минобороны России

    Продажи шашлыка в России упали

    Володин резко высказался об изменении нештрафуемого порога скорости

    Россиянам назвали способы сэкономить на отеле на майских праздниках

    «Конфликт с Европой навсегда». Медведев перед молодежью высказался о завершении СВО и ядерном апокалипсисе

    Катя Лель вспомнила о подорвавшем ее здоровье требовании Фадеева

    В Кремле раскрыли договоренность Путина и Трампа

    Дом Александра Петрова прибавил в цене

    Названы самые популярные бренды смартфонов

    Реакцию Зеленского на идею о перемирии на 9 Мая объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok