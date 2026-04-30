В ВСУ заявили о продвижении армии России в Харьковской области

Армия России продвинулась в Харьковской области. Об этом заявил спикер Группировки объединенных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктор Трегубов, передает Telegram-канал «Политика Страны».
По его словам, российские военные наступают к северу от Купянска, в районе Голубовки. Трегубов подчеркнул, что ситуация на данном участке фронта стала сложнее, чем была несколько месяцев назад.
В марте стало известно о попытке захода ВСУ в Купянск в гражданской одежде. Отмечалось, что целью было восполнение дефицита патронов.
Ранее российская армия взяла под контроль Землянки в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ 28 апреля.