Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:39, 30 апреля 2026

ВМФ России получил новейший морской тральщик «Полярный»
Иван Потапов
Тральщик проекта 12700. Фото: Wikipedia

Военно-морской флот (ВМФ) России получил новейший морской тральщик «Полярный» проекта 12700 «Александрит». Об этом сообщает ТАСС.

Церемония подъема Андреевского флага и ввода тральщика в состав ВМФ состоялась в четверг, 30 апреля, в Балтийске. Мероприятие прошло под руководством командующего Северным флотом адмирала Константина Кабанцова.

В декабре заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Игорь Мухаметшин после церемонии спуска на воду 11-го тральщика проекта 12700 (корабля «Дмитрий Лысов») сообщил, что Средне-Невский судостроительный завод построит еще не менее двух-трех десятков кораблей проекта 12700 «Александрит».

«Полярный» стал десятым кораблем проекта 12700 «Александрит». Водоизмещение корабля — 890 тонн, длина — 61 метр, ширина — 10 метров, скорость хода (при полном водоизмещении) — 16,5 узла, экипаж — более 40 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский ответил на предложение о перемирии на 9 мая

    Россиянин в первый день отпуска на Северном Кипре начал душить полицейского

    В России арестовали главу могущественного воровского клана

    Союзники Мерца усомнились в его способности быть канцлером

    Подсчитаны потери мирового нефтерынка из-за войны в Иране

    Россиянин отправился в экспедицию из Читы до Охотского моря на сапборде

    В Госдуме словами «здравый смысл победил» прокомментировали отмену досмотра перед ЕГЭ

    ВМФ России получил «Полярный»

    Мигрант устроил резню на семейном празднике в Москве

    Популярный бренд предложил россиянкам бальзам для губ с запахом водки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok