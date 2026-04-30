Врачи посоветовали полезные для профилактики геморроя привычки в туалете

Гастроэнтерологи Триша Пасрича и Вака Куреши рассказали о полезных привычках в туалете, которые помогают предотвратить появление геморроя. Их советы опубликовало NBC News.

Одним из главных факторов развития геморроя Куреши назвала привычку долго сидеть в туалете. По ее словам, при сидении на унитазе к анусу приливает больше крови, чем обычно. Это создает чрезмерное давление на геморроидальные узлы и может спровоцировать их воспаление и тромбоз. «Не следует сидеть на унитазе дольше пяти минут», — посоветовала врач.

Пасрича добавила, что геморрой также нередко встречается у любителей мясной диеты. Она уточнила, что мясо и другие белковые продукты не вызывают геморрой сами по себе. Настоящая причина кроется в недостатке клетчатки и в возникающих из-за этого запорах. Для профилактики заболевания гастроэнтеролог рекомендовала заменить часть мяса в рационе на растительные источники белка.

Ранее врач-уролог, андролог и хирург Ильнур Аглиуллин рассказал, какие признаки указывают на развитие простатита. По его словам, обычно симптомы нарастают постепенно и проявляются в виде различных изменений при мочеиспускании.