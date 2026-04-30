18:02, 30 апреля 2026Мир

Захарова ответила премьеру Эстонии Каллас цитатой из пьесы «Обыкновенное чудо»
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

В прошлом европейские страны утверждали, что смогли изолировать Россию, но риторика их лидеров говорит об обратном. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Таким образом дипломат отреагировала на слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая призвала Евросоюз (ЕС) прекратить «унижаться перед Россией» в попытке наладить с ней диалог.

«Вон оно как обернулось. Как говорится, я так долго за Вами бежала, чтобы сказать, как Вы мне безразличны», — процитировала Захарова отрывок из пьесы «Обыкновенное чудо» драматурга Евгения Шварца.

Она добавила, что представители эстонской администрации похожи на людей, которые надели «на голову мусорное ведро» и считают, что их «никто не видит».

Ранее Захарова призвала Украину вернуться к основам своей государственности: безъядерному, внеблоковому и нейтральному статусу.

