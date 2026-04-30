Заинтересовавшийся «воскресшим» пилотом Воеводой военный следователь отстранен

Военного следователя, проводившего проверку военблогера Воеводы, отстранили

Военного следователя, заинтересовавшегося пилотом вертолета Ка-52 Алексеем Земцовым с позывным Воевода, отстранили от службы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Капитан юстиции Дмитрий (имя и звание изменено) инициировал проверку в отношении Земцова еще до его исчезновения и предсмертных видеороликов. Проверка была вызвана подозрениями, что Воевода занимается финансовыми махинациями с деньгами для бойцов специальной военной операции.

После самовольного оставления воинской части и последующего возвращения против Воеводы было возбуждено уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил России. Его поместили в СИЗО с пометками о склонности к побегу и суициду.

Ранее Telegram-канал «Повернутые на войне», который до лета 2023 года вел Воевода, заявил, что летчика исключили из администраторов после обвинения в краже денег за уничтоженный Bradley, которые он должен был передать экипажу Ка-52.

В ночь на 16 апреля в Telegram-канале «Воевода вещает» появился пост с тремя видео, в которых Земцов рассказал о проблемах в личной жизни и уголовном преследовании. На видео пилот заявил, что если публикация вышла в его канале, то это значит, что он воспользовался «правом последней офицерской чести» и совершил самоубийство. Однако в его окружении ему не поверили.