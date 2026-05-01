Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
23:53, 1 мая 2026Спорт

Букмекеры предсказали количество пенальти в матче ЦСКА — «Зенит»

Аналитики считают, что в матче ЦСКА — «Зенит» будет назначен пенальти
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Букмекеры предсказали количество пенальти в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА«Зенит». Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики считают, что в этой встрече будет назначен пенальти. Это объясняется тем, что «Зенит» 12 раз выполнял пенальти в текущем сезоне — вдвое больше, чем его ближайший преследователь по этому показателю. Также главный судья матча Инал Танашев в каждом из пяти последних туров назначал 11-метровые штрафные удары.

Коэффициент на то, что в матче ЦСКА — «Зенит» будет назначен пенальти, составляет 2,60. На обратный исход можно поставить с котировкой 1,45.

Ранее букмекеры поделились соображениями относительно исхода пятого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина «Локомотив»«Авангард». По их мнению, фаворитами являются ярославские хоккеисты. Поставить на их победу можно с коэффициентом 1,63.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok