Букмекеры предсказали количество пенальти в матче ЦСКА — «Зенит»

Аналитики считают, что в матче ЦСКА — «Зенит» будет назначен пенальти

Букмекеры предсказали количество пенальти в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Зенит». Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики считают, что в этой встрече будет назначен пенальти. Это объясняется тем, что «Зенит» 12 раз выполнял пенальти в текущем сезоне — вдвое больше, чем его ближайший преследователь по этому показателю. Также главный судья матча Инал Танашев в каждом из пяти последних туров назначал 11-метровые штрафные удары.

Коэффициент на то, что в матче ЦСКА — «Зенит» будет назначен пенальти, составляет 2,60. На обратный исход можно поставить с котировкой 1,45.

Ранее букмекеры поделились соображениями относительно исхода пятого матча полуфинальной серии Кубка Гагарина «Локомотив» — «Авангард». По их мнению, фаворитами являются ярославские хоккеисты. Поставить на их победу можно с коэффициентом 1,63.