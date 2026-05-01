Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
08:07, 1 мая 2026

Губерниев предостерег Дзюбу и Овечкина от работы в Госдуме

Владислав Уткин
Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев предостерег футболиста Артема Дзюбу и хоккеиста Александра Овечкина от работы в Госдуме РФ. Его слова приводит Sport24.

«Мог бы представить Овечкина и Дзюбу в роли депутатов? Чтобы ими быть, надо войти в партию и сделать так, чтобы у тебя была программа. Боже, сохрани Дзюбу и Овечкина от депутатства, по крайней мере, в ближайшее время», — сказал Губерниев.

Дзюба сейчас выступает в составе тольяттинского «Акрона» в Российской премьер-лиге (РПЛ). У Овечкина в ближайшее время завершится контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Хоккеист пока не принял решения относительно продолжения карьеры.

Ранее олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова назвала идеального спортсмена для работы в Госдуме РФ. По ее мнению, таковым является четырехкратный победитель Олимпиад Александр Тихонов. «Он так всех критикует, так все правильно говорит, поэтому, учитывая все заслуги, ему самое место в Госдуме», — добавила спортсменка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok