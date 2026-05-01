Губерниев предостерег Дзюбу и Овечкина от работы в Госдуме

Губерниев: «Боже, сохрани Дзюбу и Овечкина от депутатства»

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев предостерег футболиста Артема Дзюбу и хоккеиста Александра Овечкина от работы в Госдуме РФ. Его слова приводит Sport24.

«Мог бы представить Овечкина и Дзюбу в роли депутатов? Чтобы ими быть, надо войти в партию и сделать так, чтобы у тебя была программа. Боже, сохрани Дзюбу и Овечкина от депутатства, по крайней мере, в ближайшее время», — сказал Губерниев.

Дзюба сейчас выступает в составе тольяттинского «Акрона» в Российской премьер-лиге (РПЛ). У Овечкина в ближайшее время завершится контракт с «Вашингтон Кэпиталз». Хоккеист пока не принял решения относительно продолжения карьеры.

Ранее олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова назвала идеального спортсмена для работы в Госдуме РФ. По ее мнению, таковым является четырехкратный победитель Олимпиад Александр Тихонов. «Он так всех критикует, так все правильно говорит, поэтому, учитывая все заслуги, ему самое место в Госдуме», — добавила спортсменка.