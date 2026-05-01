Украинcкая теннисистка высказалась о сопернице из России перед финалом турнира WTA

Украинка Костюк перед финалом с Андреевой назвала ее очень стабильной

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась ожиданиями от матча с россиянкой Миррой Андреевой в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде. Об этом сообщает «Чемпионат».

Украинка назвала соперницу очень стабильной теннисисткой. «Сильно бьет и отлично подает. С нетерпением жду финала», — добавила Костюк.

Представительница Украины добавила, что хочет показать хороший теннис и порадовать зрителей. «Мы уже играли в Брисбене, это был очень тяжелый матч, но здесь совершенно другие условия», — заявила Костюк.

Украинка в полуфинале победила представительницу Австрии Анастасию Потапову, Андреева на той же стадии обыграла американку Хейли Баптист. Решающий матч турнира состоится в субботу, 2 мая.