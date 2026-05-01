13:48, 1 мая 2026Спорт

Украинcкая теннисистка высказалась о сопернице из России перед финалом турнира WTA

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Мирра Андреева. Фото: Isabel Infantes / Reuters

Украинская теннисистка Марта Костюк поделилась ожиданиями от матча с россиянкой Миррой Андреевой в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде. Об этом сообщает «Чемпионат».

Украинка назвала соперницу очень стабильной теннисисткой. «Сильно бьет и отлично подает. С нетерпением жду финала», — добавила Костюк.

Представительница Украины добавила, что хочет показать хороший теннис и порадовать зрителей. «Мы уже играли в Брисбене, это был очень тяжелый матч, но здесь совершенно другие условия», — заявила Костюк.

Украинка в полуфинале победила представительницу Австрии Анастасию Потапову, Андреева на той же стадии обыграла американку Хейли Баптист. Решающий матч турнира состоится в субботу, 2 мая.

    Последние новости

    В России назвали цель участившихся атак ВСУ на Туапсе

    В ЦАХАЛ отчитались о поражении 40 объектов «Хезболлы» в Ливане

    Россиянам назвали место с майской зимой

    Украинcкая теннисистка высказалась о сопернице из России перед финалом турнира WTA

    Зеленский услышал горькую правду на саммите ЕС на Кипре

    Иран посчитал затраты США на военную операцию

    Росавиация ограничила срок сертификата «Ижавиа»

    Режиссер из России потерял статуэтку «Оскара»

    Раскрыты траты россиян на покупку новых вещей к лету

    В Москве пройдет фестиваль «Композиторы XXI века»

    Все новости
