Москвичей предупредили о первой майской грозе

Гидрометцентр: В Москве в следующий вторник ожидается первая майская гроза

Первая майская гроза с кратковременным дождем ожидается в Москве во вторник. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр сообщает РИА Новости.

«Ветер юго-западный до 11 метров в секунду, однако при грозе порывы достигнут до 15 метров в секунду», — предупредили метеорологи, отметив, что температура 5 мая поднимется до 25 градусов тепла.

На уходящей неделе в Москву пришли аномальные для этого времени года снегопады и холода. Сугробы в эти дни обновляли вековые рекорды.

Тем временем уже в понедельник, 4 мая, в столице ожидается наступление метеорологического лета с дневными температурами выше плюс 20 градусов.