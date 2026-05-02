Перспективу сотрудничества Украины и Словакии против России оценили

Политолог Асафов: Телефонный разговор Зеленского и Фицо был пиар-кампанией

Когда в телефонном разговоре выражаются какие-либо слова поддержки, это еще не означает сотрудничество — это просто пиар-кампания украинского президента Владимира Зеленского, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Украинский президент поблагодарил Фицо за приглашение в Братиславу и позвал его посетить Киев.

Эксперт отметил, что европейцы и американцы хорошо умеют платить дипломатией вместо денег, оружия и других составляющих реальной поддержки. В этой связи он напомнил о визите короля Великобритании в США, в результате чего британцы якобы поддержали намерение президента Дональда Трампа, но при этом не потеряли ни финансы, ни влияние.

«И здесь, когда в телефонном разговоре выражаются какие-то слова поддержки, в этом смысле это ничего не значит, это просто пиар-кампания Зеленского. Тут нет какого-то нового сложившегося партнерства, тут есть просто некие контакты для решения накопившихся вопросов, проблем. И коль основной камень преткновения — кредит на 90 миллиардов — уже преодолен, поэтому нужна какая-то нейтрально положительная повестка. Из нее не следует ничего», — объяснил Асафов.

Он добавил, что Зеленскому важен каждый пункт для того, чтобы продолжать свою широкомасштабную кампанию, потому что у него мало возможностей сделать что-то действительно приносящее результаты. Поэтому, продолжил политолог, он каждую встречу и даже каждый звонок превращает в какие-то значимые договоренности и чуть ли не партнерство.

В апреле Фицо заявил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным на торжествах по случаю Дня Победы в Москве. Позже премьер сообщил, что политики стран ЕС, критикующие его за встречи с Путиным, сами же расспрашивают его об их итогах, «приставая в туалетах в Брюсселе».