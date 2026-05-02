Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:40, 2 мая 2026

Перспективу сотрудничества Украины и Словакии против России оценили

Политолог Асафов: Телефонный разговор Зеленского и Фицо был пиар-кампанией
Юлия Сычева (корреспондент)
Роберт Фицо. Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Когда в телефонном разговоре выражаются какие-либо слова поддержки, это еще не означает сотрудничество — это просто пиар-кампания украинского президента Владимира Зеленского, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Украинский президент поблагодарил Фицо за приглашение в Братиславу и позвал его посетить Киев.

Эксперт отметил, что европейцы и американцы хорошо умеют платить дипломатией вместо денег, оружия и других составляющих реальной поддержки. В этой связи он напомнил о визите короля Великобритании в США, в результате чего британцы якобы поддержали намерение президента Дональда Трампа, но при этом не потеряли ни финансы, ни влияние.

«И здесь, когда в телефонном разговоре выражаются какие-то слова поддержки, в этом смысле это ничего не значит, это просто пиар-кампания Зеленского. Тут нет какого-то нового сложившегося партнерства, тут есть просто некие контакты для решения накопившихся вопросов, проблем. И коль основной камень преткновения — кредит на 90 миллиардов — уже преодолен, поэтому нужна какая-то нейтрально положительная повестка. Из нее не следует ничего», — объяснил Асафов.

Он добавил, что Зеленскому важен каждый пункт для того, чтобы продолжать свою широкомасштабную кампанию, потому что у него мало возможностей сделать что-то действительно приносящее результаты. Поэтому, продолжил политолог, он каждую встречу и даже каждый звонок превращает в какие-то значимые договоренности и чуть ли не партнерство.

В апреле Фицо заявил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным на торжествах по случаю Дня Победы в Москве. Позже премьер сообщил, что политики стран ЕС, критикующие его за встречи с Путиным, сами же расспрашивают его об их итогах, «приставая в туалетах в Брюсселе».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фицо сделал заявление после разговора с Зеленским

    В Москве начался сезон работы фонтанов

    Российский губернатор пообещал помощь прорывавшемуся к нему на митинге мужчине

    Вывод США войск из Германии связали с Россией

    Украинцам предрекли «вотераут»

    Перспективу сотрудничества Украины и Словакии против России оценили

    Украинцы попытались сорвать шествие «Бессмертного полка» в Нидерландах

    Арбуз погубил семью из четырех человек

    Россиянин заплатил за VPN 200 тысяч рублей и без своего ведома проспонсировал стримерш

    Tesla раскрыла двенадцатизначную зарплату Маска

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok