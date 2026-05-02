19:47, 2 мая 2026Спорт

Тарасова одной фразой описала свое состояние

Тренер Тарасова заявила, что болезнь проходит после выписки из больницы
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о своем самочувствии после выписки из больницы. Ее слова приводит Sport24.

Специалист фразой «болезнь уходит» описала свое состояние. Она заявила, что чувствует себя намного лучше и уже выходит на улицу.

О выписке Тарасовой из больницы стало известно 20 апреля. Тренера госпитализировали из-за осложнений после простуды. Она находилась в реанимации.

Тарасовой было присвоено звание заслуженного тренера СССР в 1975 году. В 2008-м она вошла в Зал славы мирового фигурного катания. Среди ее учеников были олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Алексей Ягудин.

