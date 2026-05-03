13:47, 3 мая 2026Россия

Голикова назвала Путина настоящим мужчиной

Юлия Юткина
Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что считает президента РФ Владимира Путина настоящим мужчиной. Об этом она сказала в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести».

28 апреля российский лидер посетил Федеральный центр медицины катастроф (ФЦМК) НМХЦ имени Н.И. Пирогова в Москве. В тот день пошел дождь, и, будучи на улице, Путин раскрыл свой зонт и прикрыл им сопровождавших его Голикову и министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Зарубин отметил, что глава государства не дал вице-премьеру самой держать зонт. «Не дал, не дал, поберег меня… У нас президент — настоящий мужчина», — добавила Голикова.

Ранее стал известен уровень доверия россиян президенту страны Владимиру Путину — он составил 73 процента. Доля тех, кто не доверяет главе государства, составила 17 процентов.

