Хоккеист Кузнецов рассказал об инциденте с пожарными в США

Хоккеист Кузнецов рассказал, как к нему приехали пожарные в США

Нападающий «Салавата Юлаева» Евгений Кузнецов рассказал о бытовом инциденте, который произошел с ним во время жизни в США. Его слова приводятся на странице команды во ВКонтакте.

Однажды хоккеист запустил фейерверк у себя дома, чтобы отпраздновать один из американских праздников, а затем выбросил коробки в мусорные контейнеры. Когда он лег спать, в окне появился мигающий сине‑красный свет, а затем в дверь постучали пожарные.

Он вспомнил, что контейнеры и дерево возле дома загорелись, так как фейерверки нужно было дополнительно заливать водой. К счастью, сосед заметил возгорание и вовремя вызвал службы, так что обошлось без серьезных последствий.

Текущий сезон Кузнецов начинал в «Металлурге», затем он перешел в «Салават Юлаев». До этого хоккеист выступал в составе клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс», с которым выиграл Кубок Стэнли.