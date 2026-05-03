07:29, 3 мая 2026

Киевский политолог назвал быстрый способ принудить Украину к прекращению конфликта. Что он имел в виду?

Марина Совина

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Доллар по 80 гривен быстро вынудил бы Украину к прекращению конфликта, поскольку основным фактором, который скажется на всех сферах жизни, является финансовым, заявил киевский политолог Андрей Золотарев.

Предпосылка одна — это деньги, которых у Украины нет. И то, что дают, большая часть останется у европейцев

Андрей Золотаревполитолог

Он отметил, что то, финансирование, которое попадет в бюджет страны, не перекроет дефицит. Это может спровоцировать власти запустить «печатный станок», что быстро приведет к инфляции.

При этом, по словам эксперта, начнут проседать выплаты военным, потому что зарплата в 100 тысяч гривен или даже в 250 тысяч — это совершенно разные деньги при курсе доллара по 43 гривны, как сейчас, или, например, по 80.

Это совершенно другие деньги. Понятно, как это отразится на мотивации военных, настроениях в тылу. Поэтому предпосылки [завершения конфликта] пока я вижу финансово-экономические

Андрей Золотаревполитолог

На Украине раскритиковали Трампа за недостаточное принуждение Зеленского к миру

В конце апреля депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, раскритиковал президента США Дональда Трампа за недостаточное принуждение украинского лидера Владимира Зеленского к миру.

Если взять и скопом оценить все то, что Трамп реально предпринял на украинском направлении для принуждения Зеленского к миру, то почти ничего и не найдется

Александр Дубинский депутат Верховной Рады

Он отметил, что из-за бездействия американцев украинский президент спокойно заявляет, что «Трамп ему не указ, а Украине — не гарант».

Военный бюджет США на 2027 год не предполагает оказание помощи Украине

В проекте бюджета Пентагона, запланированного на 2027-й финансовый год, не заложены средства на оказание военной помощи Киеву. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя американского военного министра по финансам Джулс Херст.

Чиновник подтвердил, что в бюджете не предусматривается финансирование по линии USAI (Ukraine Security Assistance Initiative)

Между тем спикер отметил, что Министерство войны США в скором времени приступит к использованию пакета помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, который ранее был утвержден Конгрессом.

Насколько я знаю, мы получили эти средства в марте. Требуется время для того, чтобы деньги дошли до министерства. Но они очень скоро будут задействованы

Джулс Херсти.о. замглавы Пентагона по финансам

Он добавил, что что в ближайшее время в этом направлении начнут работу, чтобы освоить средства надлежащим образом.

