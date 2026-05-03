18:59, 3 мая 2026

«Краснодар» вернулся на первое место в чемпионате России

Футболисты «Краснодара» обыграли «Акрон» и вернулись на первое место в РПЛ
Владислав Уткин
Фото: Степан Ноздрев / ТАСС

«Краснодар» обыграл на выезде «Акрон» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0 и вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Единственный мяч по ходу поединка на 72-й минуте забил форвард «быков» Джон Кордоба. Этот гол стал для него 15-м в сезоне, он продолжает находиться на вершине таблицы бомбардиров РПЛ.

Благодаря выездной победе над тольяттинским коллективом футболисты «Краснодара» вернулись на первое место в таблице чемпионата России. В их активе 63 очка в 28 встречах, они на один балл опережают «Зенит». В следующем туре «Краснодар» в гостях сыграет с московским «Динамо». Матч пройдет 11 мая, начало в 20:00 по столичному времени.

«Акрон» остался на 12-й позиции с 27 очками после 28 туров. Следующим соперником команды Заура Тедеева станет «Ростов». Встреча состоится 11 мая в Самаре, она начнется в 13:00 по московскому времени.

