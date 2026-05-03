19:54, 3 мая 2026Спорт

Определен победитель турнира Masters в Мадриде

Теннисист Синнер впервые в истории выиграл пять турниров Masters подряд
Владислав Уткин
Фото: Ana Beltran / Reuters

Определен победитель турнира Masters в Мадриде. Им стал итальянский теннисист Янник Сингер. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

24-летний спортсмен переиграл в финале немца Александра Зверева в двух сетах со счетом 6:1, 6:2. Встреча продлилась 57 минут.

Сингер впервые в истории выиграл пять турниров Masters подряд. До успеха в Мадриде он побеждал на соревнованиях в Индиан-Уэллсе и Майами, а также в Монте-Карло. Он выиграл в 28 матчах подряд, более длительными победными сериями обладают лишь Роджер Федерер (29) и Новак Джокович (31).

Ранее стало известно, что в США команда по пиклболу погибла в авиакатастрофе по пути на турнир в Нью‑Браунфелсе. Пиклбол включает в себя элементы тенниса, настольного тенниса и бадминтона. Два или четыре игрока играют ракетками из дерева или композитных материалов через сетку перфорированным полимерным шариком. Пиклбол появился в середине 1960-х годов.

    Определен победитель турнира Masters в Мадриде

