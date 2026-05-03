Теннисист Синнер впервые в истории выиграл пять турниров Masters подряд

Определен победитель турнира Masters в Мадриде. Им стал итальянский теннисист Янник Сингер. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

24-летний спортсмен переиграл в финале немца Александра Зверева в двух сетах со счетом 6:1, 6:2. Встреча продлилась 57 минут.

Сингер впервые в истории выиграл пять турниров Masters подряд. До успеха в Мадриде он побеждал на соревнованиях в Индиан-Уэллсе и Майами, а также в Монте-Карло. Он выиграл в 28 матчах подряд, более длительными победными сериями обладают лишь Роджер Федерер (29) и Новак Джокович (31).

