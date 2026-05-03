Российские синхронисты заняли второе место в медальном зачете на этапе Кубка мира

Российские синхронисты стали вторыми в медальном зачете на этапе Кубка мира

Сборная России по синхронному плаванию заняла второе место в общекомандном медальном зачете по итогам третьего этапа Кубка мира в китайском Сиане. Об этом сообщает ТАСС.

Российские спортсменки выиграли три золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Победителем общего зачета стала сборная Китая, завоевавшая пять золотых, три серебряные и одну бронзовую медаль. Третье место заняла команда Великобритании (2–2–0).

Этап Кубка мира в Сиане прошел с 1 по 3 мая и стал первым турниром, где российские синхронисты снова выступили под национальным флагом и с гимном после снятия Международной федерацией водных видов спорта (World Aquatics) ограничений.

13 апреля бюро World Aquatics допустило россиян и белорусов к турнирам под своей эгидой с флагом и гимном. Решение приняли после консультаций с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта и комитетом спортсменов.