Новости спорта
15:45, 3 мая 2026Спорт

Российские синхронисты заняли второе место в медальном зачете на этапе Кубка мира

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Lintao Zhang / Getty Images

Сборная России по синхронному плаванию заняла второе место в общекомандном медальном зачете по итогам третьего этапа Кубка мира в китайском Сиане. Об этом сообщает ТАСС.

Российские спортсменки выиграли три золотые, три серебряные и две бронзовые медали. Победителем общего зачета стала сборная Китая, завоевавшая пять золотых, три серебряные и одну бронзовую медаль. Третье место заняла команда Великобритании (2–2–0).

Этап Кубка мира в Сиане прошел с 1 по 3 мая и стал первым турниром, где российские синхронисты снова выступили под национальным флагом и с гимном после снятия Международной федерацией водных видов спорта (World Aquatics) ограничений.

13 апреля бюро World Aquatics допустило россиян и белорусов к турнирам под своей эгидой с флагом и гимном. Решение приняли после консультаций с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта и комитетом спортсменов.

