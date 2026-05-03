19:30, 3 мая 2026

Женщины нашли простой способ омолодиться в домашних условиях

NYP: Женщины стали заплетать у висков тонкие косы ради лифтинг-эффекта
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @froartistry

Женщины нашли простой способ омоложения в домашних условиях. На новый метод, ставший вирусным в сети, обратило внимание издание The New York Post (NYP).

По данным издания, инфлюэнсерши стали демонстрировать бесплатный лайфхак, способствующий лифтинг-эффекту. Так, визажист Фро Мониз посоветовала заплести с двух сторон у висков тонкие косы и закрепить их на затылке. По ее словам, таким образом визуально подтянутся веки, брови и лоб.

В свою очередь, блогерша Мэдди Хейн заметила, что стилист актрисы Энн Хэтэуэй тоже омолодил звезду подобным способом. «Я видела, как он сделал ей подтяжку лица в ночь вручения премии "Оскар". Я попробовала и не могла поверить, что это действительно работает», — восхитилась она.

«Я сделала фиктивную подтяжку лица перед свиданием. Мой муж, определенно, это заметил. Он похвалил мой внешний вид и сказал, что я выгляжу очень красиво. Через несколько минут, в зависимости от того, насколько туго заплетена коса, начинает болеть голова. Но это та цена, которую некоторые из нас готовы заплатить», — заявила Хейн.

Ранее в апреле российский хирург назвала медленно стареющие лица. По словам Любови Сафоновой, люди, которые по жизни много улыбаются, выглядят моложе и меньше подвержены внешним изменениям.

