Россия
16:41, 4 мая 2026Россия

Археолог Бутягин рассказал о нехорошем предчувствии перед арестом

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vladimir Tretyakov / Shutterstock / Fotodom

Заведующий отделом античной археологии Эрмитажа Александр Бутягин вернулся к работе после освобождения из заключения в Польше. Об этом сообщает 78.ru.

При первом общении с журналистами он рассказал, что даже в изоляции чувствовал поддержку и понимал, что ведется большая работа по его освобождению. По его словам, он надеялся на более активную реакцию европейских коллег, но поблагодарил тех, кто все же выступил в его защиту.

Бутягин признался, что сохранял спокойствие благодаря внутренней установке не терять веру. Он отметил, что постоянно напоминал себе: «За меня сражаются, не отчаивайся».

Время в заключении ученый посвятил научной работе. Он подготовил записи, которые теперь планирует оцифровать.

Археолог также рассказал, что перед поездкой испытывал тревогу. «Я был на Кипре, в Италии — там ничего не произошло. Хотя нехорошее ощущение у меня было, у меня было нехорошее предчувствие», — отметил он, добавив, что в итоге не стал отменять поездку из-за уже купленных билетов.

Бутягина задержали 11 декабря 2025 года. Его заключили под стражу в Польше на основании международного ордера на арест, выданного Киевом за «уничтожение культурного наследия» во время проведения раскопок в Крыму. Ему грозила экстрадиция на Украину и 10 лет тюрьмы.

Обвинения со стороны Украины он назвал неприятными и обидными. «Это все равно что защитника животных обвинить в том, что он живодер, — сказал он.

28 апреля Бутягина освободили в рамках обмена.

