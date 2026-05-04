Банк России повысил курс доллара

ЦБ: Курс доллара на 5 мая составил 75,44 рубля

Курс доллара на 5 мая повышен до 75,4388 рубля. Соответствующая информация размещена на сайте Банка России.

Котировки евро и юаня составили 88,2651 и 11,0343 рубля соответственно.

На 4 мая доллар стоил 74,8014 рубля, а евро — 88,6429. Что касается китайской валюты, то ее курс был 10,9593 рубля.

По словам руководителя ВТБ Андрея Костина, в среднесрочной перспективе курс рубля с большой долей вероятности останется устойчивым, а значит, опасаться драматичного ослабления российской валюты в обозримом будущем не стоит.

По прогнозам инвестиционного стратега Александра Бахтина, к лету курс доллара составит 80-82 рубля, евро будет стоить 93-95 рублей, а юань — 12 рублей.

В апреле опрошенные регулятором аналитики резко снизили прогноз по среднему курсу доллара на 2026 год. С мартовских 84 рублей его опустили до 81,2 рубля.