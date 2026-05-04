Финляндия объяснила отказ сбивать украинские дроны

ВС Финляндии: Сбивать дроны невозможно из-за близости к границе с Россией

Вооруженные силы (ВС) Финляндии считают, что сбивать украинские дроны в воздушном пространстве страны невозможно из-за близости к границе с Россией. Об этом сообщает портал Yle.

«В мирное время невозможно перехватывать беспилотники на границе и в воздушном пространстве другой страны», — заявили в вооруженных силах.

По данным ВС, именно из-за близости к границе России не были сбиты украинские беспилотники, залетевшие ранее в воздушное пространство Финляндии.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил президенту Украины Владимиру Зеленскому недовольство из-за нарушения воздушного пространства республики украинскими дронами.