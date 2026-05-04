Хиддинк допустил возвращение в Россию

Футбольный тренер Гус Хиддинк допустил свое возвращение в Россию. Его слова приводит Sport24.

«Мне очень нравилось жить в России, особенно в Москве. Поэтому в будущем, когда будет мир, почему бы и нет», — сказал Хиддинк.

79-летний голландский специалист возглавлял сборную России с 2006 по 2010 годы. Под его руководством национальная команда выиграла бронзовые медали на Евро-2008. Также тренер работал с махачкалинским «Анжи» с 2012 по 2013 годы.

Ранее Хиддинк назвал одно уникальное качество вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. «Он может поймать любой мяч, который летит в сторону ворот. В этом Акинфеев был лучшим среди всех вратарей, с которыми я работал», — рассказал Хиддинк. Он добавил, что страж ворот «армейцев» спокойно может играть до 45 лет.