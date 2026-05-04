Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
07:45, 4 мая 2026Спорт

Хиддинк допустил возвращение в Россию

Футбольный тренер Гус Хиддинк допустил свое возвращение в Россию
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Вадим Алексеев / РИА Новости

Футбольный тренер Гус Хиддинк допустил свое возвращение в Россию. Его слова приводит Sport24.

«Мне очень нравилось жить в России, особенно в Москве. Поэтому в будущем, когда будет мир, почему бы и нет», — сказал Хиддинк.

79-летний голландский специалист возглавлял сборную России с 2006 по 2010 годы. Под его руководством национальная команда выиграла бронзовые медали на Евро-2008. Также тренер работал с махачкалинским «Анжи» с 2012 по 2013 годы.

Ранее Хиддинк назвал одно уникальное качество вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева. «Он может поймать любой мяч, который летит в сторону ворот. В этом Акинфеев был лучшим среди всех вратарей, с которыми я работал», — рассказал Хиддинк. Он добавил, что страж ворот «армейцев» спокойно может играть до 45 лет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны выпустило заявление о массированной атаке ВСУ на регионы России

    В Финляндии сделали тревожный прогноз из-за дронов

    Политолог назвал стоящую перед Россией сверхзадачу

    Соседи замуровали россиянку в собственной квартире

    Порнозвезда обвинила мужчин в предательстве и вышла замуж за себя

    Цены на популярный вид мяса в России резко упали

    В известном российском вузе раскрыли аферу с иностранными студентами

    Хиддинк допустил возвращение в Россию

    Стало известно о сдающихся в плен военных ВСУ на одном направлении

    Перечислены неочевидные факторы риска жировой болезни печени

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok