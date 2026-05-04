«Интер» в 21-й раз стал чемпионом Италии по футболу

«Интер» досрочно стал чемпионом Италии по футболу

Миланский «Интер» в 21-й раз стал чемпионом Италии по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Черно-синие завоевали чемпионский титул досрочно. Произошло это благодаря победе над «Пармой» со счетом 2:0 в 35-м туре итальянского чемпионата.

Таким образом, команда Кристиана Киву набрала 82 очка. За три тура до конца сезона ее отрыв от идущего вторым «Наполи» вырос до 12 баллов, что лишило неаполитанцев шансов на продолжение борьбы за чемпионство.

В последний раз Интер становился чемпионом Италии в сезоне-2023/2024. По числу титулов лучшим клубом Италии является «Ювентус» — он 36 раз выигрывал первенство страны. Затем идет «Интер» (21), «следом» за ним — Милан (19).

Ранее «Краснодар» вернул себе лидирующую строчку в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он одолел «Акрон» в матче 28-го тура и набрал 63 очка. Идущий вторым «Зенит» за два тура до окончания чемпионата отстает от быков на один балл.