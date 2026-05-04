Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
00:24, 4 мая 2026Спорт

«Интер» в 21-й раз стал чемпионом Италии по футболу

«Интер» досрочно стал чемпионом Италии по футболу
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

Миланский «Интер» в 21-й раз стал чемпионом Италии по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Черно-синие завоевали чемпионский титул досрочно. Произошло это благодаря победе над «Пармой» со счетом 2:0 в 35-м туре итальянского чемпионата.

Таким образом, команда Кристиана Киву набрала 82 очка. За три тура до конца сезона ее отрыв от идущего вторым «Наполи» вырос до 12 баллов, что лишило неаполитанцев шансов на продолжение борьбы за чемпионство.

В последний раз Интер становился чемпионом Италии в сезоне-2023/2024. По числу титулов лучшим клубом Италии является «Ювентус» — он 36 раз выигрывал первенство страны. Затем идет «Интер» (21), «следом» за ним — Милан (19).

Ранее «Краснодар» вернул себе лидирующую строчку в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он одолел «Акрон» в матче 28-го тура и набрал 63 очка. Идущий вторым «Зенит» за два тура до окончания чемпионата отстает от быков на один балл.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп прокомментировал новое предложение Ирана

    Фон дер Ляйен назвала стратегическую ошибку Германии

    Уиткофф сделал новое заявление по переговорам США и Ирана

    Захарова заявила о навязывании гражданства США детям дипломатов

    Найден неожиданный способ поддержать здоровье мозга

    Убийца ученого из «таинственного» списка ФБР отказался признать вину

    Летевший на саммит в Армению борт европейского лидера совершил экстренную посадку

    Трамп предостерег от попыток помешать «проекту Свобода»

    «Интер» в 21-й раз стал чемпионом Италии по футболу

    Трамп рассказал об «очень позитивных» переговорах с Ираном

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok