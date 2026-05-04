Легенда «Спартака» назвал лидера команды тупым футболистом

09:52, 4 мая 2026Спорт

Легенда «Спартака» Ловчев назвал лидера команды Барко тупым футболистом
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Легенда «Спартака» Евгений Ловчев назвал лидера команды Эсекьеля Барко тупым футболистом. Его слова приводит «Матч ТВ».

Ветеран раскритиковал аргентинца за нарушение в своей штрафной площади в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов». «Такой пенальти привезти в свои ворота может только тупой футболист. Любой игрок, который делает так, не очень умен», — заявил Ловчев.

Встреча «Спартака» с «Крыльями Советов» прошла 1 мая в Самаре. Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Барко — лидер «Спартака» в нынешнем сезоне по системе «гол плюс пас». Аргентинец в 28 матчах забил восемь мячей и сделал семь голевых передач.

