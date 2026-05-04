Легенда «Спартака» назвал лидера команды тупым футболистом

Легенда «Спартака» Ловчев назвал лидера команды Барко тупым футболистом

Легенда «Спартака» Евгений Ловчев назвал лидера команды Эсекьеля Барко тупым футболистом. Его слова приводит «Матч ТВ».

Ветеран раскритиковал аргентинца за нарушение в своей штрафной площади в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов». «Такой пенальти привезти в свои ворота может только тупой футболист. Любой игрок, который делает так, не очень умен», — заявил Ловчев.

Встреча «Спартака» с «Крыльями Советов» прошла 1 мая в Самаре. Игра завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Барко — лидер «Спартака» в нынешнем сезоне по системе «гол плюс пас». Аргентинец в 28 матчах забил восемь мячей и сделал семь голевых передач.