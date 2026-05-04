11:05, 4 мая 2026

Лишившийся ноги из-за акулы футболист поделился планами на жизнь

Испанец, лишившийся ноги из-за акулы, рассказал о желании вернуться домой
Антонина Черташ

Фото: Sebnem Coskun / Anadolu via Getty Images

Испанский полупрофессиональный футболист и гинеколог Борха Гарсия Соуса, лишившийся ноги из-за акулы во время медового месяца на Мальдивах, рассказал о планах на жизнь. Об этом сообщает издание Surinenglish.

31-летний игрок в мини-футбол лишился правой ноги после того, как 11 апреля на него напала тигровая акула у острова Кудду. По словам жены Соуса, «одним укусом акула содрала всю плоть с ноги мужа ниже колена». Все произошло из-за халатности туроператора: группа зашла в воду рядом с рыбоперерабатывающим заводом, где могли плавать голодные и агрессивные акулы. Врачам пришлось ампутировать конечность из-за необратимого разрыва магистральных сосудов и длительной ишемии.

Находясь в больнице Мале, испанец поделился планами на жизнь. «Как мне хочется вернуться в Испанию, смеяться до боли, плакать от эмоций, крепко обнимать и целовать наших близких, будто время остановилось», — написал он. Соуса подчеркнул, что, несмотря на потерю, это испытание не сломило его: «Мы с женой ни на миг не переставали верить, что это будет всего лишь камнем на дороге нашей жизни, и мы найдем способ двигаться дальше». Он также поблагодарил жену, назвав ее лучшим человеком, с которым можно пережить такую бурю.

Сейчас он остается на Мальдивах, ожидая разрешения врачей на перелет домой, после чего начнется длительный этап физической и психологической реабилитации.

«Обреченность висела в воздухе»Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
Улика из океанаАкула из океанариума выплюнула руку на глазах у зрителей. Это стало началом череды арестов и убийств
«Потом удивляешься, как жив остался»Бесстрашная женщина всю жизнь плавала с самыми опасными акулами. Ей 86, и она все еще ныряет
Ранее сообщалось, что в заморской территории Франции в Тихом океане 55-летний мужчина, врач по профессии, пострадал в результате нападения акулы. Она растерзала врача на глазах у его семьи.

