20:46, 4 мая 2026

«Локомотив» одержал волевую победу над «Авангардом» и сравнял счет в серии Кубка Гагарина

Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Ярославский «Локомотив» одержал волевую победу над омским «Авангардом» в шестом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Омске на стадионе «Джи-Драйв-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2. Счет на 11-й минуте открыл нападающий «Авангарда» Василий Пономарев. На 41-й минуте защитник Максим Лажуа увеличил преимущество команды.

На последней минуте нападающий Максим Шалунов сократил отставание «Локомотива». Спустя 22 секунды Шалунов оформил дубль, переведя игру в овертайм. В первом овертайме команды не смогли выявить победителя. Победную шайбу забросил защитник ярославского клуба Рушан Рафиков.

Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 3-3. Следующий матч серии состоится 6 мая в Ярославле.

