Макрон похвастался «коллективной тревогой» в Европе

Макрон: Европа подняла «коллективную тревогу»

Европейские страны решили не зависеть от крупных держав. Это одно из главных условий стратегической автономии, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет агентство «Арменпресс».

Политик выступил на панельной дискуссии в рамках саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

«За последние несколько лет мы, европейцы, решили поднять коллективную тревогу и не зависеть ни от одной крупной державы», — подчеркнул Макрон.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон призвал страны Европы проснуться. По словам французского лидера, наступил уникальный момент, когда главы США, России и Китая настроены против Европы. Он подчеркнул, что нельзя недооценивать ситуацию.

Также президент Франции заявил, что США уже не такой надежный союзник, каким они были раньше. Он отметил, что ни одна из стран уже не может в полной мере считать Вашингтон другом.