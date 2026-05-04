Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:16, 4 мая 2026Мир

Макрон похвастался «коллективной тревогой» в Европе

Макрон: Европа подняла «коллективную тревогу»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Christophe Petit Tesson / Pool / Reuters

Европейские страны решили не зависеть от крупных держав. Это одно из главных условий стратегической автономии, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет агентство «Арменпресс».

Политик выступил на панельной дискуссии в рамках саммита Европейского политического сообщества в Ереване.

«За последние несколько лет мы, европейцы, решили поднять коллективную тревогу и не зависеть ни от одной крупной державы», — подчеркнул Макрон.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон призвал страны Европы проснуться. По словам французского лидера, наступил уникальный момент, когда главы США, России и Китая настроены против Европы. Он подчеркнул, что нельзя недооценивать ситуацию.

Также президент Франции заявил, что США уже не такой надежный союзник, каким они были раньше. Он отметил, что ни одна из стран уже не может в полной мере считать Вашингтон другом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Дьявол кроется в деталях». Трамп нашел способ возобновить войну с Ираном. Как он может это сделать и чем это ему грозит?

    В Литве признали полное разрушение железных дорог

    На Западе заговорили о новой крупной победе Путина

    Маск обратился к создателю ChatGPT с угрозами

    Раскрыта причина смерти звезды сериала «Бандитский Петербург»

    Иран обвинил США в поджоге нефтяной зоны в ОАЭ

    В МИД Украины связали решение Зеленского о перемирии с одной целью

    Рядом с Белым домом произошла стрельба

    В Крыму рассказали о роли украинских беженцев в ЕС

    Макрон похвастался «коллективной тревогой» в Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok