На российской платформе выйдет музыкально-поэтический проект ко Дню Победы

На «VK Видео» к 81-й годовщине Победы выйдет проект «Живые голоса»

Проект «Живые голоса», приуроченный к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, выйдет на российской платформе «VK Видео» 5 мая. В рамках проекта известные артисты прочтут стихи военного времени и по-своему

поговорят о памяти и событиях Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе платформы, документ есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Проект "Живые голоса" — это цикл из пяти серий, каждая из которых посвящена одному году войны. В каждом выпуске участвуют 10 артистов, которые читают 10 стихотворений, написанных непосредственно в военное время или посвященных ему — от первых немецких ударов до долгожданной Победы», — заявили в пресс-службе платформы.

В проекте приняли участие Азамат Мусагалиев, Гарик Харламов, Баста, Валя Карнавал, Ксения Бородина, Кирилл Мазур, Денис Дорохов и многие другие известные артисты, блогеры и комики.

Выпуски проекта также будут показаны в эфире телеканала РЕН ТВ.

Ранее стало известно, что VK открыла прием заявок на новый грантовый конкурс «VK Видео» для создателей видеоконтента. Подать заявку можно до 29 мая включительно. В 2026 году конкурс пройдет в обновленном формате. По его итогам жюри выберет пять победителей, каждый из которых получит до пяти миллионов рублей, и дополнительно отметит еще трех победителей в следующих номинациях: «Лучший социальный проект», «Лучший нишевый автор» и «Специальная номинация от жюри». Они получат гранты до трех миллионов рублей.