06:11, 4 мая 2026Мир

Названа ошибка Трампа в преддверии «проекта Свобода»

Богданов: Название «Свобода» для операции в Ормузском проливе выбрано неудачно
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Название «Свобода», которое выбрал президент США Дональд Трамп для операции по выводу торговых судов из Ормузского пролива, выбрано крайне неудачно. Особенно это заметно в контексте конфликта на Ближнем Востоке, о чем заявил журналист информационной службы «Вести» Валентин Богданов.

По мнению корреспондента, нет конкретной ясности о том, кто, кого и от чего «освобождает». «Новый проект "Свобода" от Дональда Трампа – пример не очень "нейминга"», — отметил журналист, напомнив, что все военные мероприятия Вашингтона в ответ на теракты 11 сентября 2001 года имели официальное название «Несокрушимая свобода» (Operation Enduring Freedom).

«От Афганистана до Африканского рога и от Сахары до Филиппин. По сути главным итогом можно считать стратегический провал – возвращение "Талибана". В общем, кто, кого и от чего в итоге "освободил" – можно гадать до сих пор», — добавил Богданов.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал операцию по сопровождению торговых судов, которые оказались заблокированы в Ормузском проливе из-за военного конфликта. Она должна начаться в понедельник, 4 мая.

В своем обращении лидер Соединенных Штатов также пригрозил тем, кто попытается помешать реализации проекта. «Если этому гуманитарному процессу каким-либо образом будут мешать, с таким вмешательством, к сожалению, придется разбираться силой», — написал политик.

