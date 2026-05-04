16:26, 4 мая 2026

Обычный овощ оказался неожиданно эффективен в защите клеток мозга

Nutrients: Томатный экстракт может снижать воспаление в клетках мозга
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Olena Yakobchuk / Shutterstock / Fotodom

Томатный экстракт может снижать окислительный стресс и воспаление в клетках, связанных с работой мозга. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты в журнале Nutrients.

Ученые изучили экстракт из томатных остатков, полученный с помощью сверхкритического CO2. Это более «чистый» способ извлечения полезных веществ: он не требует органических растворителей и помогает сохранить биоактивные соединения, включая ликопин, токоферолы и растительные стеролы.

Эксперименты проводили на клетках астроцитарного типа. Эти клетки помогают поддерживать нормальную работу нервной ткани и участвуют в защите мозга от повреждений. Когда исследователи вызывали у них окислительный стресс, томатный экстракт снижал образование активных форм кислорода и уменьшал повреждение липидов клеточных мембран.

Также экстракт активировал защитный путь NRF2, который помогает клеткам запускать собственную антиоксидантную защиту. На этом фоне повышалась активность генов SOD1 и GPX1, связанных с нейтрализацией вредных молекул. Кроме того, экстракт ослаблял воспалительные сигналы ERK1/2 и NF-kB.

Авторы считают, что такие томатные биоактивные вещества могут быть перспективны для создания продуктов, направленных на защиту от нейровоспаления.

Ранее ученые узнали, что добавка из цельных томатов помогает в борьбе с жировой болезнью печени.

