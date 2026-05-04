09:08, 4 мая 2026

Определились все пары второго раунда плей-офф НХЛ

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Morgan Tencza / Imagn Images / Reuters

«Монреаль Канадиенс» стал последним участником второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В ночь на понедельник, 4 мая, канадский клуб со счетом 2:1 победил «Тампа-Бэй Лайтнинг» в седьмом матче серии в первом раунде Кубка Стэнли. За выход в следующую стадию «Монреаль» поборется с «Баффало Сейбрс».

Ранее стали известны другие пары второго раунда плей-офф НХЛ. «Вегас Голден Найтс» встретится с «Анахайм Дакс», а «Колорадо Эвеланш» и «Каролина Харрикейнс» уже провели первые матчи во втором раунде. Они обыграли «Филадельфия Флайерс» (3:0) и «Миннесота Уайлд» (9:6).

Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида Пантерс». В нынешнем сезоне команда не вышла в плей-офф.

