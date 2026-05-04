Платье гостьи на свадьбу разозлило россиян

Блогерша Зарема показала платье для похода в качестве гостьи на свадьбу и разъярила россиян. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), на который подписаны 321 тысяча человек.

Инфлюэнсерша с никнеймом zzzk__1 рассказала, что ее наряд создавался четыре месяца, и продемонстрировала результат. «Сегодня на мне тот самый шедевр, который я контролировала от начала и до конца», — пояснила блогерша.

Так, женщина примерила пыльно-розовое изделие с длинными рукавами и кружевной юбкой с чрезмерно объемной формой в области бедер. «Я думаю: вы удивлены. Это платье вдохновило меня эпохой 90-х. Дополню образ сумкой, которую мне пошили из нижней ткани. А вы бы надели такое платье на свадьбу?» — уточнила Зарема.

Однако пользователи сети раскритиковали наряд в комментариях под постом. «Нет слов, один смех», «Мне мультик напомнил», «Что это такое», «Платье с подлокотниками», «Я не могу, какой ужас», «Фасон платья ужасный», — разозлились они.

Ранее в апреле свадебный наряд звезды «Дома-2» подняли на смех в сети. 33-летняя блогерша Майя Донцова выбрала для торжества красное корсетное мини-изделие, поверх которого она надела платье из прозрачной клеенки.