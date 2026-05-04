Подходящим для ЦСКА тренером назвали другого иностранца из РПЛ

Масалитин: Тренер «Рубина» Артига — подходящий наставник для ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что подходящим для команды тренером является другой иностранный специалист из РПЛ — наставник казанского «Рубина» Франк Артига. Его мнение приводит NEWS.ru.

«Из всех тренеров я бы постарался перекупить у «Рубина» Артигу. Нужен тренер, который даст развитие игрокам, особенно молодым», — указал экс-игрок, добавив, что при этом ему бы хотелось, чтобы в ЦСКА пришел тренер с армейским прошлым и сделал команду чемпионом.

4 мая ЦСКА уволил с поста тренера швейцарца Фабио Челестини. Клуб не объяснил причины увольнения, лишь поблагодарив Челестини за выигранный Суперкубок, «яркий футбол и эмоции 2025 года, за веру и развитие воспитанников клуба».

«Силе Спорта» стало известно, что тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов является главным претендентом на пост наставника ЦСКА. По информации источника, знакомого с ситуацией в клубе, специалист сменит команду в межсезонье.

