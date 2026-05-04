16:32, 4 мая 2026Спорт

Подходящим для ЦСКА тренером назвали другого иностранца из РПЛ

Антон Похиляк
Франк Артига

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин считает, что подходящим для команды тренером является другой иностранный специалист из РПЛ — наставник казанского «Рубина» Франк Артига. Его мнение приводит NEWS.ru.

«Из всех тренеров я бы постарался перекупить у «Рубина» Артигу. Нужен тренер, который даст развитие игрокам, особенно молодым», — указал экс-игрок, добавив, что при этом ему бы хотелось, чтобы в ЦСКА пришел тренер с армейским прошлым и сделал команду чемпионом.

4 мая ЦСКА уволил с поста тренера швейцарца Фабио Челестини. Клуб не объяснил причины увольнения, лишь поблагодарив Челестини за выигранный Суперкубок, «яркий футбол и эмоции 2025 года, за веру и развитие воспитанников клуба».

«Силе Спорта» стало известно, что тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов является главным претендентом на пост наставника ЦСКА. По информации источника, знакомого с ситуацией в клубе, специалист сменит команду в межсезонье.

