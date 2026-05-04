Политолог назвал стоящую перед Россией сверхзадачу

Михеев: Сверхзадача РФ показать Европе, что ядерное оружие может быть применено

Политическая сверхзадача России состоит в том, чтобы показать Европе, что она готова и может применить ядерное оружие. Об этом в комментарии Владимиру Соловьеву для ИС «Вести» заявил политолог Сергей Михеев.

«Если убирать фактор ядерного оружия из этого всего, то да, они (страны ЕС — прим.ред.) могут много чего изобразить», — объяснил он. В связи с этим, по мнению эксперта, Москве необходимо донести готовность применить ядерное оружие «со всей максимальной мощностью». Михеев добавил, что только подобное оружие выступит сдерживающим фактором для Европы и притормозит ее движение к войне.

Ранее посол России в Берлине Сергей Нечаев заявил, что любые планы по укреплению европейского «ядерного зонтика» несут прямую стратегическую угрозу России. Он также подчеркнул, что противники России знают, чем для них может закончиться попытка ядерного удара по РФ.