Раскрыто состояние пострадавшего от взрыва российского школьника

Минздрав Крыма: Состояние пострадавшего от взрыва школьника удовлетворительное

12-летний школьник, пострадавший от взрыва боеприпаса в Крыму, находится в удовлетворительном состоянии. Информацию об этом раскрыл региональный Минздрав, пишет РИА Новости.

Как рассказали в ведомстве, ребенка госпитализировали с травмой кисти в Советскую районную больницу. «Ему оказана необходимая медицинская помощь. В настоящий момент состояние пациента удовлетворительное, он находится под наблюдением специалистов», — заверили в Минздраве.

Взрыв, в результате которого пострадал школьник, произошел 3 мая. Следственный комитет Республики Крым сообщил «Ленте.ру», что ребенок и его друг гуляли в районе одного из заброшенных зданий, где обнаружили взрывоопасный предмет. Когда подросток взял находку в руку, та сдетонировала. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном хранении боеприпасов и умышленном причинении тяжкого вреда.

Ранее в Перми в руках пятиклассника взорвался сверток с деньгами, который он нашел на улице. Мальчик получил ожоги лица.