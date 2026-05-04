Семенович раскритиковала женщин с определенными деталями во внешности

Певица Семенович осудила девушек с наращенными ресницами и увеличенными губами

Экс-фигуристка и бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович раскритиковала девушек с определенными деталями во внешности. Ролик она опубликовала в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнительница заявила, что ей грустно наблюдать за тем, что у некоторых женщин нет индивидуальности. Речь шла о девушках, которые наращивают ресницы и увеличивают губы. Звезда осудила стремление многих копировать один и тот же образ.

«К сожалению, сейчас есть такая тенденция. Все очень "косят" под один какой-то непонятный образ. Огромные губы, гиперактивно наращенные ресницы в 4D. Иногда смотришь, такое милое лицо у девочки, а у нее эти ресницы, аж глаза нависают. Как она не видит этого в зеркало? Не знаю. Ей там двадцать лет, а выглядит уже на сорок с этими ресницами. К сожалению, у девочек нет индивидуальности», — заключила певица.

В апреле Анна Семенович раскритиковала молодых содержанок. По словам звезды, молодое поколение не желает строить карьеру, чтобы иметь финансовую независимость.