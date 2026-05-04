Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:33, 4 мая 2026Россия

Собянин сообщил о летевших на Москву беспилотниках

Собянин: Сбиты три летевших на Москву беспилотника
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Казаков / POOL / РИА Новости

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три летевших в направлении Москвы беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

«Уничтожены три БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин.

По его информации, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщал, что БПЛА попал в здание в районе Мосфильмовской улицы в Москве. Уточнялось, что эвакуация жителей не проводилась, угрозы жизни и здоровью людей не было. По неофициальным данным, для атаки использовались дроны типа FP-1. Позднее стало известно о сбитии еще одного дрона на подлете к столице.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина подготовила компромиссный вариант завершения конфликта. В чем он заключается и как связан с ЕС?

    Российский фондовый рынок упал до минимума с декабря

    Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией и США

    Названо главное преимущество «невидимого» «Ковра» Су-57

    В России фразой «заигрался парень» ответили на угрозу Зеленского ударить по параду Победы

    Внешность Максима Галкина на новом видео порадовала фанатов

    В конфликте на Ближнем Востоке увидели неожиданную выгоду для авторынка России

    Собянин сообщил о летевших на Москву беспилотниках

    «Умершая» и оплаканная женихом женщина попалась за вождение без прав

    Стоматолог раскрыл причины разрушения зубов даже при хорошем уходе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok