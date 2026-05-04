Собянин сообщил о летевших на Москву беспилотниках

Собянин: Сбиты три летевших на Москву беспилотника

Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили три летевших в направлении Москвы беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

«Уничтожены три БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин.

По его информации, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин сообщал, что БПЛА попал в здание в районе Мосфильмовской улицы в Москве. Уточнялось, что эвакуация жителей не проводилась, угрозы жизни и здоровью людей не было. По неофициальным данным, для атаки использовались дроны типа FP-1. Позднее стало известно о сбитии еще одного дрона на подлете к столице.