Тимоти Шаламе заметили за интимными действиями в адрес Кайли Дженнер на матче

Фотографы заметили актера Тимоти Шаламе за интимными действиями в адрес телезвезды Кайли Дженнер на свидании. Кадры публикует Page Six.

Знаменитости попали в объективы камер во время баскетбольного матча «Нью-Йорк Никс» против «Атланта Хокс», который состоялся на арене в центре Манхэттена. Для спортивного мероприятия звезда «Дюны» выбрал черные штаны, серую футболку, кожаный бомбер, бейсболку и кроссовки без шнурков. Его возлюбленная, в свою очередь предпочла белые брюки, майку, куртку-косуху и вьетнамки.

В конце матча операторам удалось запечатлеть, как Шаламе обнял Дженнер за талию, а затем опустил руку на ягодицу и сжал ее.

Ранее стало известно, что бывшая домработница Кайли Дженнер Анджелика Васкес подала на нее в суд из-за расизма и унижений. Женщина рассказала, что бизнесвумен поручала уроженке Сальвадора убираться не только в ее доме. По словам пострадавшей, она также работала в доме Тимоти Шаламе.