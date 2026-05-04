«Дьявол кроется в деталях». Трамп нашел способ возобновить войну с Ираном. Как он может это сделать и чем это ему грозит?

Несмотря на законодательные ограничения, у президента США Дональда Трампа есть несколько способов вновь напасть на Иран и продолжить конфликт против Исламской Республики. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг» Павел Дубравский.

Формально, у Трампа есть всего 60 дней для того, чтобы проводить военные операции [без одобрения Конгресса]. Но дьявол кроется в деталях — у него есть способы обойти это ограничение Павел Дубравский политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

3 мая Трамп раскритиковал новое предложение Ирана по урегулированию кризиса в ближневосточном регионе, хотя отметил и позитивные тенденции на переговорном треке. По данным телеканала Al Jazeera, представленный Тегераном план мирного урегулирования состоял из трех этапов.

Среди них:

полное окончание войны между США и Ираном в течение 30 дней;

заключение договора о взаимном ненападении;

создание механизма для мониторинга ситуации международными наблюдателями, привлечение стран региона для создания новой архитектуры безопасности;

завершение блокады Ормузского пролива;

Иран замораживает программу по обогащению урана на 15 лет.

При этом Исламская Республика отказывается от полного закрытия атомной энергетики, что не устраивает США. На этом фоне хозяин Белого дома допустил возобновление боевых действий против Ирана.

Посмотрим. [Боевые действия], безусловно, могут произойти Дональд Трамп президент США

На этом фоне США и Иран продолжают восстанавливать потери и стягивать силы в регион. 2 мая высокопоставленный иранский чиновник Мохаммад Джафар Асади заявил, что «возобновление конфликта между Ираном и Соединенными Штатами весьма вероятно». Он также подчеркнул, что элитное подразделение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) восстановило свои силы и запасы после прекращения огня 8 апреля.

В свою очередь, командующий Центральным командованием Вооруженных сил США (CENTCOM) адмирал Брэд Купер прибыл на Ближний Восток и после встреч с военными проинструктировал Трампа о возможных сценариях возобновления конфликта с Ираном.

Американский аналитический центр Института изучения войны (ISW) также отмечает, что параллельно переговорам в Ливане продолжаются бои Израиля со связанной с Ираном группировкой «Хезболла». Это может накалить отношения между Вашингтоном и Тегераном.

Кроме того, Трамп анонсировал операцию по сопровождению торговых судов из Ормузского пролива под названием «Свобода». Вскоре после ее анонса Иран сообщил об атаке на один американский корабль

Как Трамп может начать новую атаку на Иран?

Как отметил Дубравский, в соответствии с Законом о военных полномочиях 1973 года президент США может проводить военные операции без разрешения Конгресса в течение 60 дней. К 1 мая ровно столько дней прошло с начала военной операции на Ближнем Востоке.

Однако у Трампа есть много лазеек, чтобы обойти это положение.

Если Трамп останавливает бомбардировки, то эти 60 дней обнуляются или приостанавливаются? А если американский флот перекрывает Ормузский пролив, то считается ли это боевыми действиями? Законодательство, по которому Трамп действует, не прописывает такие тонкие моменты Павел Дубравский политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

Кроме того, американист напомнил, что у президента США формально есть 30 дней на вывод войск из зоны боевых действий. Это положение также открывает пространство для интерпретаций.

«У Трампа еще есть 30 дней на вывод своих войск. Под этим предлогом он может продолжить бомбардировки, выводя вооруженные силы. Сухопутных войск в зоне конфликта нет, а есть морской флот, который можно прикрывать с воздуха. Эти бомбардировки можно обосновать под предлогом защиты солдат», — подчеркнул политолог.

Кроме того, аналитик добавил, что Конгресс США не имеет реальных рычагов давления на Трампа, чтобы помешать возобновить удары по Ирану.

Даже если Конгресс примет резолюцию против ведения боевых действий, то Трамп сразу идет в Верховный суд. Неважно, какое решение он примет — это затянет процесс на месяцы, что дает свободу рук в отношении Ирана. Так что президент может продолжать боевые действия, если захочет Павел Дубравский политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

Почему новый конфликт с Ираном опасен для Трампа?

Тем не менее Дубравский подчеркнул, что Трамп сейчас заинтересован урегулировать конфликт с Ираном, так как его продолжение приведет к неприятностям на промежуточных выборах.

Промежуточные выборы в США в 2026 году Промежуточные выборы в США — это всеобщие выборы, которые проходят в середине четырехлетнего президентского срока, во вторник после первого понедельника ноября. В ходе этих выборов полностью обновляется состав Палаты представителей (435 мест), а также переизбирается треть Сената — 33 или 34 из 100 мест. В 2026 году выборы состоятся 3 ноября и определят состав Конгресса 120-го созыва. В Палате представителей разыгрываются все 435 мест, в Сенате — 35 из 100. Демократам достаточно получить три дополнительных мандата в Палате представителей и четыре — в Сенате, чтобы вернуть большинство. Согласно текущим соцопросам, демократы в среднем на 5-6 процентов обходят республиканцев. В случае их победы США столкнутся с «разделенным правлением» — ситуацией, при которой исполнительная и законодательная власть принадлежат разным партиям.

«В ноябре этого года для Трампа пройдут важнейшие выборы. Если он и его [Республиканская] партия их проиграют, то они потеряют Палату представителей, а, возможно, и Сенат. Вся политика Трампа будет под угрозой, и ему придется ходить хромой уткой с постоянной угрозой импичмента», — указал эксперт.

Поэтому Дубравский резюмировал, что Трамп попытается создать чувство завершения ближневосточной кампании.

Трамп хочет показать, что все наконец-то завершается, что он хотел уложиться в отведенные 60 дней и он снова сосредоточен на внутренней политике Павел Дубравский политолог, руководитель агентства «Дубравский Консалтинг»

Позиция России по иранскому конфликту

27 апреля президент России Владимир Путин выразил надежду, что иранский народ пройдет путь испытаний, после чего наступит мир на Ближнем Востоке.

«Мы видим, как мужественно и героически борется народ Ирана за свою независимость, за свой суверенитет (...). Со своей стороны будем делать все, что отвечает вашим интересам, интересам всех народов региона для того, чтобы этот мир был достигнут как можно быстрее. Нашу позицию вы хорошо знаете», — подчеркнул глава государства, обращаясь к главе МИД Ирана Аббасу Аракчи.

Также Путин заявлял, что получил послание от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Содержание документа не разглашается.