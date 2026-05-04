Уехавшая после начала СВО жена Янковского вернулась в Россию

Уехавшая на фоне СВО Оксана Фандера вернулась в Россию на день рождения дочери

Актриса Оксана Фандера, супруга Филиппа Янковского, которая покинула Россию после начала специальной военной операции (СВО), приехала в Москву, чтобы отметить вместе с родственниками день рождения дочери и свекрови. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Первого мая артистка отпраздновала 31-летие дочери Елизаветы, а также 85-летие свекрови — Людмилы Зориной. По этому случаю Янковские собрались на даче. Среди гостей были Иван Янковский с супругой Дианой Пожарской и их сыном. Самого супруга актрисы Филиппа на опубликованных снимках не видно.

Известно, что Фандера переехала в Грузию в 2022 году. В последние годы она редко посещала Россию и практически не снималась в российских проектах. При этом, Янковский-старший не может переехать к ней в Тбилиси, по слухам, из-за плотного графика съемок.

