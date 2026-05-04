Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:56, 4 мая 2026Культура

Уехавшая после начала СВО жена Янковского вернулась в Россию

Уехавшая на фоне СВО Оксана Фандера вернулась в Россию на день рождения дочери
Андрей Шеньшаков

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Актриса Оксана Фандера, супруга Филиппа Янковского, которая покинула Россию после начала специальной военной операции (СВО), приехала в Москву, чтобы отметить вместе с родственниками день рождения дочери и свекрови. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Первого мая артистка отпраздновала 31-летие дочери Елизаветы, а также 85-летие свекрови — Людмилы Зориной. По этому случаю Янковские собрались на даче. Среди гостей были Иван Янковский с супругой Дианой Пожарской и их сыном. Самого супруга актрисы Филиппа на опубликованных снимках не видно.

Известно, что Фандера переехала в Грузию в 2022 году. В последние годы она редко посещала Россию и практически не снималась в российских проектах. При этом, Янковский-старший не может переехать к ней в Тбилиси, по слухам, из-за плотного графика съемок.

Ранее уехавшая в США дочь Владимира Машкова пообещала вернуться в Россию и выразила благодарность родным за свою жизнь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Украинские дроны могут прилететь». Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве. В России ему дали жесткий ответ

    Пассажир самолета погладил рукой промежность спящей попутчицы и оставил ей записку

    В России заработали новые правила обслуживания на АЗС

    Московская «Замбон-Фарма» отказалась расплачиваться за свой антибиотик

    Авербух назвал лидирующую в мировом фигурном катании страну

    Фицо отказался восстанавливать аварийные поставки электричества на Украину

    Новые iPhone подорожают

    Безос продаст яхту за 37 миллиардов рублей со статуей жены из-за неожиданной причины

    Россиян предупредили о незаконных действиях таксистов

    Названо ударяющее по пенсионерам изменение в сфере жилья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok