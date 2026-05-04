В ОАЭ объявили об отражении ракетной атаки с помощью систем ПВО

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) реагируют на «ракетную угрозу». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Национальное управление по управлению чрезвычайными ситуациями, кризисами и стихийными бедствиями.

В публикации указано, что системы ПВО в настоящее время реагируют на ракетную угрозу. Людей просят оставаться в безопасном месте и следить за официальными каналами для предупреждений и обновлений.

Ранее атомная электростанция в иранском Бушере в третий раз подверглась атаке со стороны Израиля и США.

Также США и Израиль нанесли удар по иранскому ядерному объекту в Натанзе.