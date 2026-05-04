Депутат Журова: НАТО и ЕС выгодна конфронтация с Россией

НАТО и Европейский союз (ЕС) всегда держали курс на конфронтацию с Россией, отметила первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. В беседе с «Лентой.ру» она также объяснила политику организаций.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов обратил внимание, что страны Запада формируют новый «железный занавес» в отношениях с Россией. По его словам, предпринимаются шаги, которые направлены на разрыв социально-экономических, торговых, транспортных и гуманитарных связей, а ситуация в Балтийском регионе отражает общую обстановку в Европе, связанную с курсом НАТО и Евросоюза на конфронтацию с Россией.

«Ничего в этом мире не меняется. Все, как было, так и остается, и мы для них остаемся тем стратегическим врагом, которого они себе в том числе придумали. Всегда ли так будет? Вопрос сложный даже для США, которые с нами пытаются выстроить какие-то отношения только из-за того, чтобы баланс силы был между двумя странами. А Европу накрутили в очередной раз в сторону нас», — поделилась депутат.

Парламентарий убеждена, что конфронтация всегда выгодна тому, кто зарабатывает на этом деньги, например, приближенным к политикам бизнесменам.

До этого сообщалось, что страны Евросоюза хотят любой ценой затянуть конфликт России и Украины. С таким заявлением выступил ирландский журналист Чей Боуз. По его словам, ЕС знает, что Украина прогнила насквозь от коррупции. Боуз отмптил, что европейцам «наплевать на правду».

