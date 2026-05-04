В России призвали к изменениям на СВО после атаки дронов ВСУ на Москву

Полковник Сыртланов: Нужно активизировать наступление после атаки ВСУ на Москву

России следует изменить ход специальной военной операции (СВО) после попыток дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Москву. С таким призывом выступил ветеран спецподразделений, полковник Тимур Сыртланов в интервью MK.RU.

«Врага надо разбивать на его территории, а в тыловых регионах надо быть готовыми к отражению различных видов террористических атак, в том числе с воздуха», — сказал Сыртланов, комментируя попытку атаки ВСУ на Москву, в результате которой беспилотник попал в многоэтажку.

По его словам, необходимо начать наступление на всем фронте спецоперации. Украина увеличивает число атак в преддверии Дня Победы и парада на Красной площади, поэтому ключевой задачей остается не допустить жертв среди мирных граждан, добавил полковник.

Ранее Владимир Зеленский пригрозил ударом по параду в честь 9 Мая в Москве. В ответ на угрозы украинского политика в Госдуме заявили, что у России есть все необходимые ресурсы для обеспечения безопасности Красной площади.