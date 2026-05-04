Военный летчик дал характеристику новому возможному главкому ВКС России

Военный летчик о возможном главкоме ВКС Чайко: Лично контролировал всю работу

Новый возможный главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России Александр Чайко ответственно выполнял задачи во время службы. Такую характеристику генерал-полковнику дал военный летчик и автор Telegram-канала Fighterbomber.

«Я с ним воевал в Сирии, ничего плохого сказать не могу. Вникал, разбирался, решал все вопросы, задачи ставил нам лично и контролировал результаты работы», — отметил летчик.

Он также пожелал новому главкому ВКС удачи, терпения и везения.

О назначении Чайко главкомом ВКС стало известно 4 мая. Официально Минобороны России не подтверждало это назначение — на сайте ведомства указано, что должность занимает генерал-полковник Виктор Афзалов. До него главнокомандующим ВКС был генерал армии Сергей Суровикин.

Александр Чайко родился в 1971 году в Московской области, закончил четыре учебных военных заведения. В 2015 году его назначили первым начальником штаба российской группировки войск в Сирии. В этом регионе Чайко отвечал за совместное патрулирование с турецкими военными и организацию гуманитарных операций. В 2021 году Чайко присвоили звание генерал-полковника. Он стал командующим войсками Восточного военного округа, после чего вновь командовал российской группировкой войск в Сирии. В 2020 году военачальник получил награду Героя Российской Федерации.