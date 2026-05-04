Врач рассказала об особенностях женской эрекции

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Врач-консультант Андреа Мадуро считает, что эрекция случается не только у мужчин. Об особенностях женской эрекции она рассказала изданию Metro.

По словам специалистки, женская эрекция — это процесс, связанный с клитором. Мадуро объяснила, что он состоит из эректильной ткани и, как и пенис, может наполняться кровью при возбуждении. Этот процесс внешне проходит почти незаметно, так как большая часть клитора находится внутри тела. Однако, как отметила Мадуро, его легко почувствовать: в интимной зоне усиливается чувствительность и может появляться ощущение пульсации.

Эксперт подчеркнула, что такая реакция является нормальной частью физиологии и сопровождается рядом других процессов. Например, может возникать естественная смазка и ощущение давления или тепла. Мадуро считает, что понимание этих процессов поможет уменьшить количество стереотипов о женской сексуальности.

Ранее стала известна история 52-летней британки, которая стала испытывать до 10 оргазмов в день из-за редкой болезни. Женщина уточнила, что такой побочный эффект вызывает наследственное заболевание соединительных тканей.

